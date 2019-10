Di Maio: “Carcere nodo cruciale. Su partite Iva accordo non chiuso”

Confronto ancora in atto nella maggioranza sulle misure della manovra sulla quale la UE ha inviato una lettera all’Italia.

“In questi giorni – dice in un messaggio video su Facebook, Luigi Di Maio – come M5s non abbiamo voluto fare polemica” ma sul carcere ai grandi evasori c’era la questione di “dare un segnale culturale: noi abbiamo sempre detto che l’evasione non si combatte vessando i piccoli”. “Il M5s non si poteva permettere di portare avanti misure, magari anche giuste, sui piccoli e poi rinunciare a perseguire i grandi intoccabili” ripete.

“Non ho ancora chiuso – ha detto il capo politico di M5s – l’accordo sulle partite Iva ma vi dico che al 100 per cento resterà la tassazione al 15% fino a 65 mila euro: vi farò sapere come chiudiamo l’accordo”.

Ieri nella notte, a una settimana dal via libera “salvo intese”, dopo un intenso “round” di incontri e un vertice di maggioranza lungo oltre due ore e mezza, arriva l’accordo sul decreto fiscale. Non è la parola fine alle discussioni nella maggioranza, sia perché alcuni aspetti – in particolare sulle partite Iva – sono da definire, sia perché “non è ancora chiusa” la legge di bilancio.