Di Bari oggi a Melendugno al workshop “Roca Vecchia, esplorare il passato, scrivere il presente, progettare il futuro”

La consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali, Grazia Di Bari, ha preso parte oggi a Melendugno al workshop “Roca Vecchia, esplorare il passato, scrivere il presente, progettare il futuro”, a cui è intervenuto con un messaggio video anche il presidente della Regione, Michele Emiliano.

“La Cultura – dichiara Di Bari – è uno dei più importanti fattori della crescita economica del nostro Paese al centro anche dell’Agenda ONU 2030, della Strategia UE “Green deal” e del Programma Next Generation EU. Gli investimenti in Cultura identificati nel PNRR toccheranno tutte le ‘anime’ e le istanze del nostro territorio: dai siti culturali e archeologici, ai borghi e alle aree rurali. La cultura e le politiche che stiamo mettendo in campo a livello regionale sono intese anche come veicolo di inclusione e rigenerazione sociale. Nel Piano strategico regionale della Cultura ‘PiiiLCulturainPuglia’ si mette a sistema la visione di largo respiro della nostra Regione verso un modello di interventi nel settore delle politiche culturali, sul presupposto che il nostro Patrimonio culturale sia una delle più grandi ricchezze che possediamo e che siamo tenuti a conservare, sviluppare e tramandare alle generazioni future. Uno scenario innovativo che guarda al futuro senza dimenticare il passato e passa per l’innovazione dei processi, il concetto di impresa ed economia circolare, di lavoro e formazione nel campo della cultura. La nostra regione, ricca di città d’arte e di sapere, ha posto, nelle sue politiche culturali, una base solida per rafforzare e sviluppare il senso dell’identità di una comunità, favorendo la sinergia tra le istituzioni culturali, siano esse pubbliche sia private. La Puglia ha una solidità nella storia passata e guarda con entusiasmo e propulsione verso il futuro. Incontri come questo sono importanti per confrontarsi su quanto fatto per il territorio e per costruire insieme una visione organica su iniziative future: vogliamo portare le istanze delle comunità in Regione.”