aprilia: tratto in arresto un 38enne per violazione del provvedimento dell’a.g. di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

Il 10 ottobre 2020, in Aprilia, i Carabinieri della locale stazione, in ottemperanza all’ordine di sostituzione di misura cautelare emessa dal tribunale di civitavecchia, hanno tratto in arresto un 38enne del posto, già destinatario di divieto di avvicinamento alla parte offesa, ritenuta inefficace per le ripetute inosservanze poste in essere dal giovane e documentate dall’arma.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di latina come disposto dall’a.g.