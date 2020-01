Deve scontare 1 anno e 5 giorni, trovato a Genova e portato in carcere

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un 36enne georgiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia.

Durante l’usuale servizio di controllo del territorio, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’auto con targa straniera che stava sfrecciando in via Righetti.

Insospettiti, gli agenti l’hanno fermata per un controllo all’altezza di via Rosselli: a quel punto hanno visto che a bordo c’erano un cittadino russo e il 36enne georgiano, che dai controlli è risultato destinatario dell’ordine di carcerazione per cumulo di pene, dovendo scontare 1 anno e 5 giorni di carcere.

Accompagnato presso il carcere di Marassi, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.