Detriti dal viadotto: la paura nel racconto della squadra dei cacciatori

ROSSIGLIONE – “Abbiamo sentito un grande rumore e molti detriti, soprattutto pezzi di cemento, cadere dall’alto. Siamo riusciti a evitarli per puro caso. In pratica, il viadotto sta sbriciolandosi. Fate qualcosa e fatelo al più presto”.

La segnalazione, con voce ancora scossa dall’emozione, giunge dal viadotto dell’autostrada A26 nei pressi dell’ex cotonificio di Rossiglione.

A rivolgersi a Primocanale, per sottolineare una situazione già emersa in precedenti servizi sul posto, è Francesco Balestrino, rappresentante della squadra di caccia al cinghiale numero 87 presente nella zona durante le ultime ore: “Un’esperienza assolutamente non bella. La situazione vista da vicino fa ancora più effetto rispetto a foto e immagini video”.