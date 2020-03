In strada anche i parenti dei detenuti, risposta allo stop delle visite dei detenuti.

Secondo quanto riferito da fonti sindacali, alcuni detenuti sarebbero saliti sui muri del ‘passeggio’, in una zona interna al penitenziario. La protesta è divampata per l’annunciata sospensione dei colloqui per contrastare il contagio da coronavirus. Nel frattempo per le strade scendono a protestare i parenti dei carcerati che si oppongono in massa al decreto.