Deputato si presenta al Parlamento Europeo con la maglia del Torino

Tutto può succedere. Mick Wallace, eurodeputato irlandese della GUE, si è presentato al Parlamento Europeo con una maglia del Torino. Lo scatto è diventato subito virale, ma in realtà non c’è nulla di nuovo per Wallace, che anche nel parlamento irlandese era solito indossarla. La passione nasce grazie a sua sorella Mary, che vive a San Mauro Torinese dal 1986. Con la scusa di farle visita ha iniziato a frequentare lo stadio, ed è sbocciato l’amore per il Toro. Politico è da sempre tifoso granata ed è da sempre schierato a favore della classe lavoratrice: anche per questo indossa la divisa del Torino, normalmente considerata una squadra “operaia”.