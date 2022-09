DEPOSITATO UN RICORSO PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE CONTRO LA DEMM: L’AZIENDA RIACQUISISCA LA RAGIONE!

Nella giornata di ieri, 7 settembre 2022, la FIOM CGIL di Bologna e la FIM CISL Amb, assistite dagli avvocati Franco

Focareta, Stefania Mangione e Livio Mercatante, hanno depositato un ricorso ex art 28

Statuto dei Lavoratori, per comportamento antisindacale, contro l’Azienda DEMM srl di Alto

Reno Terme. L’azione legale si è resa necessaria a fronte di reiterati comportamenti della Direzione

Aziendale contro i lavoratori e le lavoratrici che hanno messo in evidenza uno stato

confusionale dell’Azienda.

Nello specifico, nelle ultime settimane, abbiamo assistito a: il tentativo dell’azienda di

rendere lavorativo (e non festivo come da legge e contratto) la giornata del patrono di

Porretta (22 luglio), la comanda di sabati di straordinario a cui sono seguite contestazioni

disciplinari ai lavoratori che hanno aderito allo sciopero proclamato dalla RSU, dalla Fiom e

dalla FIM. In tali lettere sono contenute affermazioni diffamanti nei confronti del sindacato,

con il chiaro obiettivo di mettere in discussione il diritto di sciopero.

Siamo certi che ancora una volta la giustizia riaffermerà che la dignità e i diritti delle persone

che lavorano non possono essere calpestate.

Ci chiediamo però se dietro a comportamenti ingiustificati e incomprensibili razionalmente

non ci sia altro.

Pertanto ci aspettiamo, anche in occasione del prossimo incontro con la Regione, che

l’Azienda e il Gruppo Certina chiariscano i propri comportanti e mantengano gli impegni

assunti il 28 giugno 2018 con l’acquisto della DEMM.

Bologna 8 settembre 2022

FIOM CGIL Bologna – FIM CISL Amb, RSU DEMM