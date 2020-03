Denuncia per epidemia colposa, fa mezz’ora di passeggiata a Valtournenche.

I fatti sono avvenuti sabato 14 marzo nella Valtournenche, verso l’ora di pranzo. L’uomo, di circa 30 anni e residente fuori Valle, abita in una seconda casa. Ai militari risulta essere arrivato in Valle d’Aosta non da una ‘ex zona rossa’ e da prima che scattassero le limitazioni alla libertà di spostamento.