Denunciati 5 presunti ladri abitazioni

I carabinieri di Santa Margherita hanno denunciato cinque persone, di origini rumene tra i 26 e i 35 anni, trovati in possesso di strumenti per scassinare le abitazioni. Nella macchina dei cinque, in particolare, è stato trovato anche un jammer, un disturbatore di frequenza che manda in tilt i sistemi di allarme di auto e case. Tra gli altri oggetti anche un flessibile a motore a scoppio, mazze da demolizione, palanchini in acciaio, guanti in lattice. Per gli investigatori, il gruppo potrebbe avere messo a segno diversi colpi nelle ultime settimane nelle abitazioni della zona.