Denunciate 13 persone per rissa e lesioni

I carabinieri della stazione di Montevarchi hanno denunciato 13 persone per rissa e lesioni.

Nei pressi della stazione ferroviaria si è verificata una rissa che ha coinvolto quindici persone, tutte extracomunitarie. Subito, un carabinieri che era sul posto ha denunciato ciò che stava succedendo.

Appena la denuncia è stata effettuata sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno. Al loro arrivo tuttavia, non hanno trovato nessuno perché gli extracomunitari si erano già dileguati, alcuni addirittura a bordo di autovetture.

Successivamente, presso il locale pronto soccorso dell’ospedale la Gruccia, i carabinieri intervenuti sono riusciti ad identificare alcuni soggetti, che sono stati refertati con lesioni dai 7 ai 28 giorni.

Dopo aver identificato tutte le 13 persone coinvolte, sentito le diverse versioni fornite ed accertato che la rissa si era scatenata tra due fazioni contrapposte, i militari li hanno denunciati all’autorità giudiziaria.

I carabinieri inoltre, stanno ancora approfondendo quali siano state le cause scatenanti di un evento di una rissa che è riuscita a coinvolgere così tante persone.

Stanno anche cercando di ricostruire quali siano le motivazioni che hanno portato a una divisione in fazioni. Per ora non si sa ancora nulla. Per fortuna, però, le persone coinvolte sono state identificate, in modo da poter procedere con le indagini.