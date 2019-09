Delitto Di Pietrantonio: ex fidanzato condannato all’ergastolo

Condannato all’ergastolo l’ex fidanzato di Sabrina Di Pietrantonio, accusato di averla tramortita e uccisa nel 2016.

Condannato all’ergastolo Vincenzo Paduano, l’ex fidanzato di Sara Pietrantonio. L’ex guardia giurata il 29 maggio nel quartiere Magliana a Roma ha tramortito, strangolato e poi dato alle fiamme la studentessa di 22 anni.

La Suprema Corte di Cassazione, quando ha accolto il processo della procura generale, aveva disposto un nuovo processo. In questo caso, il reato di stalking era stato considerato separato da quello di omicidio.

Concetta Raccuia, la mamma di Sara ha commentato la nuova condanna dicendo: “Sara non me la riporta più nessuno, nemmeno dieci ergastoli. Ma spero che tutto questo dolore e questa fatica possano servire per altre ragazze e quelle donne che si trovano in questa difficile situazione di stalking psicologico. La corte, riconoscendo lo stalking come reato autonomo rispetto all’omicidio e punendolo in presenza di una violenza invisibile, ha deciso oggi un qualcosa di storicamente significativo per chi si trova a vivere quello che ha vissuto Sara.”

Nicodemo Gentile, l’avvocato per parte civile del papà di Sara ha spiegato che: “Tecnicamente, codice penale alla mano, c’è molta soddisfazione perché siamo in presenza di una pena giusta alla luce dei reati contestati. Questa sentenza sancisce la vittoria della giustizia e la sconfitta dell’amore. Non bisogna festeggiare per un ergastolo inflitto a un ragazzo giovane ma è giusto rimarcare quando una pena è meritata. La famiglia ha avuto la sua condanna tre anni fa con la morte della ragazza”.