Consolidare e favorire i rapporti di amicizia e cooperazione che legano Italia e Somalia e avviare uno scambio di vedute per migliorare i futuri rapporti tra Trieste e Mogadiscio, anche in considerazione del fatto che nel nostro Comune è presente sin dagli anni ’70 una componente somala che si è integrata molto bene nel tessuto urbano e nella società.

Questo il principale obiettivo dell’incontro, svoltasi oggi (lunedì 16 ottobre), nel salotto azzurro del palazzo municipale di Trieste, dove il vicesindaco Serena Tonel ha ricevuto una delegazione parlamentare della Somalia, accompagnata dal presidente regionale della Comunità somala e dell’Associazione ANOLF, Faghi Elmi Ahmed. Alla riunione sono intervenuti Salim Ali Ibro, deputato, presidente della commissione parlamentare (lavoro, agricoltura e ambiente), rappresentante dei parlamentari somali dei Parlamenti Europei e Africani;Abdurahman Ahmad Muhamad, deputato somalo; Piero De Petris, rappresentante della comunità italo-somala in Italia; Mohamed Hassan Musse e Aweys Sheekh Muumin rappresentanti della comunità somala di Trieste.

Dando agli ospiti i “benvenuti nella nostra città”, il vicesindaco Serena Tonel, anche a nome del sindaco Roberto Dipiazza, ha voluto evidenziare le grandi potenzialità di Trieste, tra queste l’importante ruolo di primo porto in Italia, dotato di collegamenti ferroviari di livello e di banchine elettrificate. Messi in luce anche gli importanti progetti avviati sul fronte dell’ambiente e delle energie rinnovabili, anche con il progetto della valle dell’idrogeno, nonché l’altro valore degli istituti di ricerca scientifica e tecnologica (ICTP e ICGEB) che operano sul nostro territorio e che costituiscono un prezioso punto di riferimento di livello internazionale.

Ricordando che proprio oggi si celebra la Giornata Mondiale della alimentazione in concomitanza con la partenza dei lavori del FMA, il Forum mondiale che affronta i fondamentali temi della sicurezza alimentare, della sostenibilità e dell’azione per il clima, il vicesindaco Serena Tonel ha auspicato che i già positivi rapporti di amicizia e collaborazione possano trovare interessanti sviluppi attraverso mirati programmi di cooperazione, in modo da favorire ulteriormente la crescita e le migliori opportunità di formazione, benessere sociale ed economico, con progetti anche nei settori della salute, della sicurezza alimentare e di iniziative e progetti di microeconomia.