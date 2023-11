Decimo anniversario del nido d’infanzia comunale “l’Isola Felice”

Si è tenuto oggi (lunedì 20 novembre), alla presenza dell’Assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio, il momento conclusivo, aperto alla cittadinanza, invitata a visitare la mostra che ripercorre la storia della struttura e condividere un laboratorio creativo, della settimana dedicata alla ricorrenza del Nido Isola Felice di Largo Niccolini, 5 che quest’anno festeggia il decennale dalla sua apertura.

Il Nido d’Infanzia, la cui attività è stata inaugurata ufficialmente il 21 ottobre 2013, si trova in un complesso di case popolari costruite dall’Ater, in un territorio ad alta densità abitativa: il rione di Barriera.

Simbolicamente, la ricorrenza del decennale si è celebrata nella settimana dal 13 al 20 novembre per concludersi in coincidenza con la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Il Nido d’Infanzia “L’Isola Felice”, in occasione del proprio decennale, è stato lieto di “aprire” le proprie porte, per festeggiare questo traguardo con la cittadinanza, attraverso una mostra fotografica, incontri e piccoli laboratori, consapevole dell’importanza che riveste il rapporto di fiducia con le famiglie del territorio.

“Credo sia giusto ringraziare – ha dichiarato l’Assessore comunale alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio – tutti coloro che hanno lavorato con competenza e responsabilità in questi anni e che hanno pertanto contributo non solo al raggiungimento di questo importante traguardo, ma anche rappresentato un indispensabile punto di riferimento per le famiglie della nostra città. Solo in questo modo è possibile costruire un percorso educativo virtuoso e contemporaneamente fornire un servizio di qualità all’intera cittadinanza”.