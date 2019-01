De Magistris vuole aprire il porto, Salvini risponde

Scontro Salvini-De Magistris sulla nave Sea Watch. Il sindaco di Napoli vorrebbe aprire il porto, ma Salvini non è d’accordo.

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha dichiarato che: “Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un’azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il primo a guidare le azioni di salvataggio.

Mi auguro che da alcune componenti più sensibili di questo Governo si senta battere un colpo perché non ci sto più nemmeno a dire che è solo Salvini perché se fosse così significa che è diventato il padrone del Governo. Il Governo ha una sua collegialità, il premier batta un colpo e ci faccia sapere se siamo il Paese che fa morire i bambini in mezzo al mare. Se siamo arrivati a questo c’è da fare ben altro che la disobbedienza civile.”

Questa dichiarazione chiaramente non è stata apprezzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha risposto dicendo: “I porti italiani sono chiusi, abbiamo accolto già troppi finti profughi, abbiamo arricchito già troppi scafisti! I sindaci di sinistra pensino ai loro cittadini in difficoltà, non ai clandestini”.