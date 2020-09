De Laurentiis positivo al Covid a contatto con 50 persone

Nuovi aggiornamenti sulla vicenda di Aurelio De Laurentiis, positivo al COVID-19. Il patron del Napoli inizialmente non si recava nemmeno a Milano proprio per paura di prendere il virus ma, ironicamente, nel gotha del calcio l’ha portato proprio lui. “Se avessi immaginato di avere il COVID-19 non mi sarei messo in viaggio, non avevo sintomi”, avrebbe spiegato il patron.

La certezza della positività genere anche preoccupazioni per altre persone. Questo perché tra colleghi Presidenti, giornalisti e persone del suo staff, nella frenetica giornata in Lega De Laurentiis avrebbe incontrato più di 50 persone. Un problema potenziale poiché ovviamente anche solo alcune di queste potrebbero aver contratto il virus. I controlli del caso daranno più luce alla vicenda.