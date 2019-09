Dava lezioni di borseggio a una bambina: arrestata

Una donna di nazionalità bosniaca dava lezione di scippo a una bambina di 10 anni. La donna è stata subito arrestata.

A largo Magnagrecia dava lezioni di scippo a una bambina di 10 anni. La protagonista è una donna bosniaca di 54 anni. Il fatto è avvenuto in zona San Giovanni, in largo Magnagrecia.

La donna è stata arrestata da un vicebrigadiere che passava di là per caso. Subito ha riconosciuto la donna, un volto noto per le forze dell’ordine. La due si muovevano con fare sospetto intorno a una donna anziana, ferma in strada.

Il carabiniere ha subito intuito quale fosse l’obbiettivo delle due. Così si è avvicinato e ha bloccato sia la maestra che l’allieva. In questo modo le ha colte sul fatto.

Le due, infatti, erano appena riuscite a sfilare il portafoglio all’anziana filippina. Grazie all’intervento del carabiniere, il maltolto è stato subito recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

La 54enne, con precedenti e senza fissa dimora, è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. Per quanto riguarda la bambina, è stata affidata ad una casa famiglia.