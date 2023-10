La Giunta comunale ha approvato nella seduta odierna la delibera, presentata dall’assessore al Decentramento Francesco Tresso, che definisce le modalità di cooperazione tra le Circoscrizioni e i Comuni delle quattro aree omogenee metropolitane, individuando negli accordi di collaborazione lo strumento più idoneo a tal scopo.

Obiettivo della cooperazione è trovare soluzioni comuni per la gestione di servizi e estendere le modalità di consultazione, confronto e collaborazione su tematiche di comune interesse che possono incidere a livello territoriale su un’area più ampia, come previsto dall art.6 comma 2 del Regolamento n.374 sul Decentramento.

L’accordo di collaborazione dovrà prevedere la consultazione dei soggetti interessati, il confronto tra le varie proposte messe in atto e la collaborazione istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Gli ambiti di intervento dovranno essere indicati con apposita delibera adottata dal Consiglio circoscrizionale, che prima dell’approvazione dovrà essere inviata all’assessore competente che avrà 15 giorni di tempo per avanzare osservazioni e proposte integrative.

L’assessore Francesco Tresso ha dichiarato: “Le Circoscrizioni sono le nostre cerniere verso i territori contermini, il luogo dove dare valore ai quartieri nell’ottica di condivisione di idee e di strategie per i territori, anche in una dimensione sovracomunale. Con questa delibera intendiamo favorire la cooperazione interistituzionale e consentire una maggiore integrazione di interessi tra gli organismi decentrati della Città e i Comuni che fanno parte delle aree omogenee metropolitane”.