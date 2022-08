Dai territori feriti dalle scosse di terremoto e dalle conseguenze della pandemia Covid-19 arrivano storie di resilienza e di speranza.

Grazie ad Alleva la speranza +, il crowdfunding promosso da Legambiente ed Enel, ecco alcuni progetti che guardano al futuro di questi luoghi: da Amatrice al cuore dei Sibillini e del Sirente Velino.

Le storie di Fabio Fantusi di Amatrice (RI), di Amalia Arpini di Belforte del Chienti (Mc) e di Eleonora Saggioro del Rifugio Sebastiani a Rocca di Mezzo (Aq)

Gettare il cuore oltre l’ostacolo con tenacia, determinazione e amore per la propria terra. È questo in sintesi ciò che emerge dalle storie di resilienza e di speranza che arrivano dai territori del Centro Italia feriti dal sisma del 2016 e poi dal covid. Da Fabio Fantusi che vive a San Giusta, frazione di Amatrice, dove gestisce un’azienda agricola con l’obiettivo di far riscoprire le bellezze del territorio, ad Amalia Arpini che, nelle valli dei Monti Sibillini a Belforte del Chienti (Mc), con suo marito Sebastiano e l’aiuto della figlia Katia porta avanti l’azienda agricola e l’agriturismo Le Sodere puntando sul biologico, coltivando lenticchie e farro, e gestendo l’allevamento di ovini di razza bergamasca; per arrivare a Eleonora Saggioro che con la cooperativa Equorifugio gestisce dal 2000, nel cuore del Parco regionale del Sirente Velino, il rifugio Vincenzo Sebastiani a quota 2102 metri, organizzando anche eventi culturali. Ognuno di loro, nonostante le tante difficoltà di questi anni, grazie alla campagna di raccolta fondi Alleva la speranza +, promossa da Legambiente ed Enel sulla piattaforma Planbee, è riuscito a realizzare il proprio sogno che guarda al futuro dei territori e a rendere concreti progetti su cui hanno lavorato con impegno e sacrifici. Storie e progetti che Legambiente ed Enel ricordano in questi giorni in vista del sesto anniversario del sisma del Centro Italia.

“Sei anni fa il sisma del Centro Italia ha segnato il nostro Paese lasciando una ferita profonda e tutt’ora visibile – dichiara