Genova, Parchi di Nervi – Nuovo evento il 28 giugno 2023 ore 21.15, il varietà di musica e danza diretto da Sergio Iapino.

Unica data italiana con Sergio Iapino per celebrare l’icona italiana, regina di palcoscenici televisivi nazionali e internazionali.

Da tutta Italia a Genova, per ballare e cantare al ritmo della Carrà che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni!

Cosí per ricordare e omaggiare la showgirl italiana, si è formato il cast di Rumore, titolo del celebre brano pop della bionda e coinvolgente Raffaella…

Un format che coinvolge soprattutto giovani talenti di importanti scuole di danza e campioni del pattinaggio artistico.

Ballerini, atleti azzurri e paralimpici insieme per interpretare con la danza i grandi successi di Raffaella Carrà.

“Rumore” é tra le serate musicali e danzanti del Nervi Music Ballet Festival a Villa Grimaldi nella cornice dei Parchi di Nervi, l’esclusivo e suggestivo palcoscenico sul mare che il Teatro Carlo Felice allestisce in occasione dell’estate con un cartellone di risonanza internazionale.

Sul palco si esibiranno:

Balletto della Fondazione For Dance, coreografa Irina Kashkova

Dance Art Project coreografa Cristina Valente

Ballerini Arti’s coreografa Francesca Frassinelli

Atleta paralimpica Chiara Bruzzese e Carlo Froi, coreografa Emilia Briano, accompagnati dalla violinista Giulia Ermirio

Azzurri del pattinaggio:

Linda Siciliano, Vittorio Gastaldi, Greta Piccardo, Giada Romiti, Silvia Lambruschi, coreografa Cristina Camisasca

Genova Flamenco, coreografa Bruna Learchi

Compagnia teatrale Baistrocchi di Genova

Guest Stars: Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo che si esibiranno con il celebre Tuca Tuca.

In scaletta tanti brani pop e indimenticabili tra cui Pedro, Ballo Ballo, Tanti auguri, Fiesta, io non vivo senza te…

Sergio Iapino ha abbracciato da subito l’idea di rivivere le emozioni delle canzoni e del ballo che sono state il leit- motiv del percorso artistico di Raffaella Carrà.

“Ho accolto la richiesta di Antonella Riboldi Brunamonti in primis per il mio grande affetto per Genova e il teatro Margherita dove ho iniziato la mia carriera di ballerino ma anche l’immensa gioia di vedere tanti giovani ballerini, atleti e attori, esprimere tutte le loro potenzialità sulle canzoni di Raffaella Carrà.

Talenti che grazie a questo progetto, che prevede una raccolta fondi legata allo spettacolo, potranno sostenere il lungo percorso di studi per diventare professionisti pur senza avere le risorse economiche per farlo. Raffaella è stata un’artista completa con cui era facile e bellissimo lavorare, un’artista dalla dedizione assoluta, instancabile, si preparava con estrema attenzione ma sapeva anche improvvisare. Credo che i giovani potranno sempre trovare ispirazione in lei, un modello positivo e intramontabile, un’artista e una donna unica ed eccezionale”, spiega Sergio Iapino, coreografo, ballerino e regista televisivo.

“L’idea parte dalla convinzione che lo sport, la danza e lo spettacolo, abbiano una profonda valenza educativa e che sia fondamentale promuovere queste discipline coinvolgendo i giovani.

La Fondazione opera nel terzo settore ed eventi come questo, sono fondamentali per continuare a sostenere l’ accesso all’alta formazione di chi, altrimenti, non potrebbe accedervi.

A causa dei tragici fatti che hanno colpito l’Ucraina abbiamo, in convitto a Villa Rosazza, ballerini che altrimenti ,avrebbero ovviamente dovuto interrompere il percorso di studi. Ho pensato di creare un tributo a Raffaella Carrà nel mese e anno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

E per la direzione artistica ho convocato l’unica persona al mondo in grado di parlarne: Sergio Iapino”, spiega Antonella Riboldi Brunamonti, vicepresidente della Fondazione Formazione Danza e Spettacolo.

Presentatore ufficiale della serata, il giornalista Paolo Colombo

Lo spettacolo Rumore ha una importante mission legata alla Fondazione For Dance: offrire borse di studio per sostenere la formazione di giovani talenti della danza e dello spettacolo.

Merito e predisposizione hanno spesso bisogno di un supporto economico: la Fondazione Formazione Danza e Spettacolo, nata nell’ambito del Russian Ballet College di Villa Rosazza a Genova, ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a giovani che intendono intraprendere percorsi artistici.

Un omaggio all’impegno e all’innovazione, al talento e all’applicazione costante e duratura che hanno reso popolare e tanto amata Raffaella Carrà: insuperabile modello di donna e artista evergreen che unisce generazioni in Italia, in Spagna e nel mondo.

Siete pronti a fare “Rumore”???

Ringraziamenti a tutti i partecipanti al cast artistico, ai tecnici e a tutti i sostenitori dell’iniziativa: Fondazione Formazione Danza e Spettacolo, Salone Nautico Internazionale, Casa della Salute, Hotel Bristol Palace, Dolce dormire, Merlino Pubblicità, Mary’s Lounge, la dottoressa Tiziana Lazzari e il dott. prof. Paolo Brunamonti Binello.

Un plauso speciale al sindaco di Genova Marco Bucci, al consigliere delegato Barbara Grosso, all’assessore regionale Simona Ferro e al sovrintendente del teatro Carlo Felice, Claudio Orazi.