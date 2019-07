Da solo in gita con il gommone all’Elba: muore 67enne genovese

GENOVA – Era disperso in mare da ieri, poi questa mattina i sommozzatori del nucleo vigili del fuoco di Livorno sulla scogliera di Capo Poro all’isola d’Elba hanno ritrovato il corpo. L’uomo di 67 anni originario di Genova aveva aveva noleggiato un gommone e da solo si era spinto in mare partendo dalla spiaggia di Zuccale. Sarebbe dovuto rientrare alle 18: la moglie, in vacanza con lui e con altri parenti, ha notato subito il ritardo del marito e ha dato l’allarme ai carabinieri, mentre dal noleggio è partita la segnalazione alla Capitaneria di Portoferraio che subito ha inviato nella zona di mare in questione due motovedette.

Dopo le lunghe operazioni di ricerca, a cui ha partecipato anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, una motovedetta della capitaneria è riuscita a individuare il gommone sulla scogliera di Capo Poro. L’equipaggio di un elicottero della Guardia Costiera inviato dalla base di Sarzana grazie a un proiettore è riuscito a individuare il corpo non lontano dal battello, ma in una zona della scogliera difficilmente raggiungibile.

Sul posto dunque si è portata la squadra dei sommozzatori trasportata da un mezzo nautico della Capitaneria che stamani è riuscita a recuperare il cadavere che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio di Portoferraio per l’esame del medico legale. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essere stato vittima di un malore o di una caduta accidentale.