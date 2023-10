40 musicisti, 10 attori, 3 compositori oltre a uno staff di 15 tecnici, fotografi, fonici e videomaker, tutti under 30: sono i protagonisti di Cruda beltà, la stagione musicale articolata fra Moncalieri, Torino e Collegno e promossa da Archeia, una orchestra di archi formata tutta da giovanissimi. Patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e dalla Città di Moncalieri, la stagione si compone di 4 spettacoli che fondono musica, canto e teatro, e che si rivolgono anche alle scuole.

Il cartellone di spettacoli musicali, presentato in conferenza stampa da Archeia Orchestra nella sala del 15° piano della Città metropolitana è stato realizzato con opere inedite attraverso testi e musiche originali, sul tema del cambiamento climatico e del suo impatto sulle generazioni presenti e future.

“È con grande soddisfazione che oggi do il benvenuto nella sede della Città metropolitana ai protagonisti della stagione musicale di Archeia – commenta Valentina Cera, consigliera delegata metropolitana con delega alle politiche giovanili – Perché è bellissimo vedere un gruppo di giovani prendere l’iniziativa per farsi strada in un settore difficile com’è quello musicale e cercare di restituire al territorio, attraverso le loro competenze e la creazione di una stagione anche rivolta alle scuole, il suo patrimonio culturale. Spesso quando si parla di politiche giovanili si affrontano le problematiche dei soggetti più svantaggiati, come i Neet, e invece in quest’occasione vediamo l’altra faccia della medaglia, quella di giovani che percorrono una strada in salita con energia e impegno. ”

Laura Pompeo, assessore alla cultura di Moncalieri – che ospita lo spettacolo inaugurale alle Fonderie Limone il 19 novembre – ha ricordato che Archeia Orchestra torna a Moncalieri per la terza volta ed è ormai conosciuta e apprezzatissima dal pubblico.

Archeia Orchestra nasce a Torino nel 2017 nella forma di un ensemble di strumentisti ad arco. Nel 2019 si costituisce l’Associazione ononima, organizzazione interamente coordinata da giovani under 30 che attraverso l’orchestra realizza e produce spettacoli collaborando con compositori emergenti e creando reti con le realtà artistiche giovanili del territorio.

Ciascun evento della stagione mette in rete i giovani musicisti di Archeia Orchestra e giovani artisti professionisti con l’obiettivo di alimentare l’economia del settore culturale e favorire l’aumento di posizioni professionali per giovani studenti neolaureati nel mondo dello spettacolo, il tutto in un’ottica di interdisciplinarietà.

Negli spettacoli sono coinvolti attori del collettivo Tecnologia Filosofica, della compagnia Gatto Vaccino Teatro. Presenti in qualità di ospiti speciali il musicista e regista Marco Amistadi, l’attrice e doppiatrice Roberta Maraini, lo scrittore e direttore creativo Enrico Granzotto, i compositori Giuliano Comoglio e Filippo Donà, la cantante soprano Francesca Lo Verso, il fisico e matematico Daniele Cane.

La cartella stampa è scaricabile al link: https://drive.google.com/drive/folders/17_BX8fgmMGNo2Pf78UNMzX7AuzxlbCU_?usp=drive_link

Video e foto su http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2023/cruda_belta/

Il sito di Archeia Orchestra: https://www.archeiaorchestra.it/