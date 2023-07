Chi ha avuto la possibilità di provare una crociera lungo i fiordi norvegesi la descrive come un’esperienza davvero unica. Del resto, non è un caso che i fiordi norvegesi siano una delle principali attrazioni turistiche.

Chi non ha mai vissuto una tale esperienza, ma culla il desiderio di ammirare queste meraviglie della natura, potrebbe approfittare delle varie offerte crociere proposte da Costa Crociere; sarà infatti un modo di vivere dei momenti unici a un prezzo conveniente.

Che cosa sono i fiordi norvegesi e perché attirano così tanti turisti?

I fiordi sono insenature lunghe e strette, caratterizzate dalla presenza di ripide pareti o scogliere; la loro formazione è stato un processo lunghissimo: durante l’era glaciale, i ghiacciai si sono estesi dalle montagne verso il mare scavando valli profonde e strette. Quando il clima si è riscaldato e i ghiacciai si sono ritirati, l’acqua di mare ha invaso le valli formate dai ghiacciai creando così i fiordi. Si tratta di fenomeni geologici tipici delle regioni costiere del Nord Europa, come la Norvegia e l’Islanda; anche in altre zone si trovano fiordi, per esempio in Alaska e in Nuova Zelanda, ma è la Norvegia il Paese dei Fiordi per eccellenza; è qui infatti che c’è la più alta concentrazione di queste meraviglie naturali che non a caso sono tutelate dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Il motivo per cui i fiordi attirano i turisti, che spesso giungono in questi luoghi sfruttando le tante crociere fiordi che vengono proposte, è perché tali formazioni offrono ai visitatori la possibilità di ammirare paesaggi mozzafiato di incredibile bellezza. Le scogliere imponenti, le acque cristalline e le montagne maestose creano uno spettacolo visivo straordinario che non lascia indifferenti.

Insomma, una crociera lungo i fiordi norvegesi è un’esperienza di navigazione davvero indimenticabile; i turisti hanno infatti la possibilità di ammirare da vicino le spettacolari viste panoramiche e di immergersi nella tranquillità e nella serenità delle acque e della natura circostante.

Da molto tempo ormai i fiordi norvegesi sono diventati una meta turistica popolarissima che non solo offre crociere panoramiche di incredibile bellezza, ma anche la possibilità di effettuare bellissime escursioni a piedi o gite in gommone o in kayak, magari quando il sole di mezzanotte illumina questo splendido angolo di paradiso.

Crociera lungo i fiordi norvegesi: le città imperdibili

Una vacanza con Costa Crociere offre anche la possibilità di visitare alcune interessantissime città della Norvegia come per esempio Bergen, dove sarà possibile ammirare il quartiere medievale di Bryggen, altro patrimonio Unesco, oppure Tromsø, la “Parigi del Nord” con la Cattedrale Artica, oppure Trondheim, dinamica città universitaria nella quale si trovano la bella Cattedrale di Nidaros, la Residenza Reale e il Museo Rockheim, oppure l’affascinante Ålesund, città rinomata per la notevole concentrazione di edifici in Jugendstil, o Art Nouveau (più noto come stile Liberty).

Fiordi norvegesi: qual è il periodo migliore per visitarli?

Il periodo migliore per una crociera lungo i fiordi norvegesi è quello compreso tra il mese di maggio e quello di settembre; durante questo arco temporale, infatti, il clima è più mite, le giornate sono più lunghe e le precipitazioni piovose sono meno frequenti che negli altri mesi.