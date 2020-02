Croccantini gratis per i cani delle case popolari di Firenze

Arrivano i croccantini gratuiti per i 60 cani che abitano nelle case popolari di Firenze.

Gli assessorati all’Ambiente e al Welfare hanno deciso di coinvolgere i condomini di cinque quartieri gestiti da Casa spa. Il cibo è stato acquistato grazie ai regali di Natale arrivati al Parco e alla donazione dell’associazione Sics Cani da salvataggio.



L’ assessore all’Ambiente Cecilia Del Re: “Sono stati tantissimi i pacchi dono alimentari ricevuti per Natale dal Parco degli animali di Ugnano, così tanti che il cibo secco rischiava di scadere. Per questo, abbiamo deciso di devolvere parte dei croccantini ai cani degli inquilini degli alloggi erp. Una scelta che conferma l’attenzione al sociale mostrata anche su ambiti diversi dal parco fin dalla sua apertura nel 2011, con spazi di accoglienza e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. Sono molti i cani che ospitiamo al Parco degli animali, portati lì da persone che non riescono a sostenere le spese per accudire gli animali da compagnia. Un’iniziativa come questa dunque rappresenta un piccolo aiuto per far sì che gli amici a quattro zampe possano restare vicini ai loro padroni”.



L’assessore a Welfare e Casa Andrea Vannucci: “È un gesto di vicinanza agli inquilini delle case popolari e ai loro amici a quattro zampe. Questa iniziativa in favore di coloro che spesso si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà economica vede gli assessorati ad Ambiente, Welfare e Casa collaborare per le persone che hanno più bisogno e più fragili, come dimostrano anche i reinserimenti sociali e lavorativi fatti al Parco degli animali di Ugnano. Sono infatti numerosi gli studi scientifici che attestano come l’interazione con gli animali abbia una positiva influenza e un evidente beneficio sul loro benessere psicofisico”.



Il presidente di Casa Spa Luca Talluri: “Ci fa molto piacere poter aiutare, anche attraverso piccoli gesti come questo, le famiglie che hanno un animale in casa. Si tratta di un’iniziativa che testimonia la costante attenzione del Comune e di Casa Spa, verso gli inquilini degli alloggi erp di Firenze”.