CROB: Una Rivoluzione nell’Oncologia Basilicata

Presentazione del Piano di Potenziamento

È stato presentato a Rionero in Vulture il piano di potenziamento dell’IRCCS CROB, un passo avanti significativo nella lotta contro il cancro.

Obiettivo Chiave

Il piano mira a consolidare il ruolo del CROB come punto di riferimento per la medicina meridionale e come centro eccellente nella ricerca oncologica.

Investimenti Rivoluzionari

Con un investimento di oltre 7 milioni di euro, il CROB prevede più di 100 nuove assunzioni, l’incremento dei posti letto e un aumento degli interventi oncologici.

Potenziamento delle Risorse Umane

Oltre 100 nuove assunzioni, inclusi professionisti e ricercatori, per garantire un servizio di alta qualità e innovazione.

Espansione delle Strutture

Il numero di posti letto aumenterà da 87 a 104, consentendo un aumento significativo degli interventi di chirurgia oncologica.

Hub di Ricerca e Assistenza

Il nuovo IRCSS diventerà il coordinatore della rete oncologica regionale, collaborando attivamente con reti nazionali e internazionali.

Innovazione Tecnologica

L’introduzione dell’informatizzazione della cartella clinica unica e la telemedicina garantiranno una migliore assistenza e monitoraggio dei pazienti.

Futuro Digitale

Il piano prevede l’avvio del centro regionale di Telemedicina per l’oncologia e l’implementazione del teleconsulto per la rete dei tumori rari.

Prospettive Future

Il completamento del Day Center permetterà un aumento significativo dei posti letto di Oncologia e Onco-ematologia, migliorando ulteriormente l’assistenza oncologica in Basilicata.