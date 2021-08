Criminalità: alloggio era deposito refurtiva, due fermi

Era stato trasformato in un deposito di merce rubata un appartamento in corso Novara a Torino. Lo ha scoperto la polizia, che ha fermato due persone di origini marocchine per ricettazione.

Nell’alloggio sono state trovate sette biciclette, tre monopattini, alcuni pc e navigatori satellitari, fotocamere e videocamere, dispositivi per la lettura digitale e per giocare al computer, diversi telefoni cellulari, una trentina di paia di occhiali da sole, abiti e profumi. Il valore complessivo supera i 20 mila euro.

Gli agenti della squadra volante avevano individuato l’appartamento nel corso di una serie di controlli. I due marocchini, di 43 e 38 anni, hanno tentato di negare di avere la disponibilità del locale.

Per una parte della refurtiva era già stata presentata una denuncia di furto da parte dei proprietari, ai quali la merce è stata riconsegnata. Il resto potrebbe essere il prodotto di ‘colpi’ messi a segno durante il periodo di Ferragosto