Covid:ospedale Rossano,nella notte ambulanze in fila

E’ stata una notte complicata quella trascorsa all’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano per l’arrivo di sei ambulanze con pazienti con sintomi da Covid 19. Al pronto soccorso, in attesa dell’ampliamento del reparto Covid già esistente e saturo, agli otto pazienti in attesa di un posto letto in reparto si sono aggiunti ulteriori arrivi.

Non sono mancati momenti di tensione tra i familiari e il personale medico prima di riuscire a trasferire alcuni pazienti in altri ospedali. Diverse, secondo quanto riferito, sono le difficoltà dei medici del pronto soccorso che si ritrovano a dover effettuare diversi controlli medici per stabilire la positività al Covid 19 dei pazienti. Per le altre emergenze di primo soccorso è ormai operativo solo l’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano