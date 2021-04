Covid:Genova,19 sanzionati a festa di compleanno clandestina

Festa di compleanno clandestina finisce con 19 persone sanzionate per violazione delle norme anticovid e il festeggiato e il figlio denunciati per resistenza. È successo la scorsa notte a Genova in via Pagano Doria.

Gli agenti delle volanti sono intervenute all’una dopo la segnalazione di un condomino esasperato dalla musica a tutto volume e dagli schiamazzi. I poliziotti hanno così scoperto che in casa c’erano una ventina di persone di età compresa tra i 71 e i 14 anni. Il festeggiato, 43 anni, e il figlio 21, si sono scagliati anche contro gli agenti che avevano “rovinato” la festa.