Covid: Toti, pronto a chiudere per salvare vite

Sono pronto a chiudere negozi, bar e locali per salvare i cittadini. Ma è chiaro anche che non si può accettare che delle persone che non hanno nulla da fare si assembrino nelle nostre piazze senza rispettare le regole”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta Fb stigmatizza la manifestazione organizzata nel pomeriggio in piazza De Ferrari da varie associazioni.