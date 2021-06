Covid: Tavolo scuola, evitare feste e cene classe fine anno

Evitare i festeggiamenti e gli assembramenti usuali alla fine dell’anno scolastico: l’invito arriva dagli enti del Tavolo di coordinamento su Scuola e Trasporti, ovvero assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, Prefettura, Comune e Città metropolitana di Torino, Ufficio scolastico provinciale, Motorizzazione, e Agenzia per la mobilità piemontese.

“Oggi – sottolinea il Tavolo in una nota – comincia l’ultima settimana di questo particolare anno scolastico, contraddistinto dal Covid, un nemico che oltre a portare sofferenza in tante famiglie ha modificato le abitudini di tutti, costringendoci a dolorosi sacrifici in nome della prevenzione.

Ma che, grazie alla campagna vaccinale e alle misure anticontagio, stiamo finalmente sconfiggendo”.

“Questa è la settimana – aggiunge – in cui tradizionalmente si organizzano feste e cene di classe, ma non possiamo ancora abbassare la guardia e non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo prioritario, che è quello della completa scomparsa del Covid e del ritorno a quella normalità che da un anno è mezzo ci è preclusa”.