Covid: tante persone in giro ma poche multe a Genova

Tante persone in giro ma multe contenute nel fine settimana appena trascorso a Genova. Sono state 99 in totale le sanzioni elevate da polizia, carabinieri e polizia municipale per il mancato rispetto delle norme anti Covid: 66 sabato e 39 ieri.

Complice il sole e le temperature miti gli assembramenti maggiori si sono registrati in corso Italia e a Boccadasse. Folla anche nelle vie de centro per lo shopping natalizio. Tante le segnalazioni di assembramenti dispersi dalle forze dell’ordine.