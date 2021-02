Covid: sequestrate 16 mila mascherine,marchio CE falsificato

Guardia di Finanza e Agenzia delel Dogane hanno sequestrato 15.564 mascherine chirurgiche prive di certificato di conformità e vendute con marchio “CE” contraffatto. Trovati anche 280 tra contenitori ed etichette adesive con marchio “CE” contraffatto che venivano utilizzati per il confezionamento delle mascherine.

Il sequestro è avvenuto in due esercizi commerciali gestiti da cinesi a Imperia e Pontedassio. Due gli stranieri denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e “ricettazione.

Nel punto vendita di Pontedassio, le mascherine erano vendute in scatole su cui era stampata la bandiera italiana con la dicitura “Made in Italy” e la bandiera europea con la dicitura “European Quality”. Le scritte riportate sulle scatole avevano anche errori ortografici. La responsabile del punto vendita non aveva la documentazione per vendere presidi sanitari, né quella fiscale che attesta la provenienza del prodotto. Nel retro del punto vendita di Imperia era stato allestito un laboratorio per il confezionamento e imbustamento delle mascherine vendute a 50 centesimi l’una. (