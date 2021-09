Covid: Russia, oltre 800 decessi, prima volta dal 26 agosto

In Russia per la prima volta dallo scorso 26 agosto si sono registrati più di 800 decessi provocati dal Covid-19 in un giorno: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo anticoronavirus, secondo cui sono state accertate 812 morti causate dalla malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi di Covid-19 accertati nel corso dell’ultima giornata in Russia sono stati 19.179, un dato in calo rispetto ai 19.744 nuovi casi della giornata precedente e ai 20.174 annunciati domenica mattina con riferimento alle 24 ore prima.