Covid: positivi Vda non calano in ultime 24 ore, 4 decessi

Per la prima volta dopo alcune settimane il numero dei contagiati dal coronavirus in Valle d’Aosta non diminuisce, al netto delle quattro persone decedute nelle ultime 24 ore. Il numero dei nuovi positivi è infatti lo stesso dei guariti: 38.

Le persone sottoposte a tampone sono state 266. I ricoverati sono 67, di cui 32 nell’ospedale Parini di Aosta, 31 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 4 nell’ospedale da campo. I pazienti in rianimazione sono sette.