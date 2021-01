Covid: polizia disperde decine di feste in spiaggia a Rio

La polizia di Rio de Janeiro e’ dovuta intervenire oggi in piu’ punti della citta’ per disperdere feste con centinaia di partecipanti in cui non veniva rispettato il distanziamento sociale e molti partecipanti non indossavano mascherine.

A Ipanema, centinaia di persone che ballavano senza mascherina sono state disperse dagli agenti.

A Santa Teresa, un ufficiale dei vigili del fuoco ha tentato di bloccare gli agenti intervenuti per interrompere una festa ed e’ stato arrestato.

Gli agenti sono dovuti intervenire anche nei quartieri di Lapa e Barra da Tijuca per interrompere festeggiamenti in strada in cui venivano violate le disposizioni anti-Covid. Il comune di Rio ha cancellato i festeggiamenti per il Capodanno ed ha ristretto l’accesso alle celebri spiagge a causa della pandemia.

A Copacabana sono stati chiusi tutti i parcheggi ma la gente continua a riversarsi in spiaggia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, complice anche l’alta temperatura: oggi si registrano 40 gradi nella capitale carioca.

Il comune ha anche disposto la fine del trasporto pubblico alle ore 20.

Il Brasile ha fatto registrare ieri oltre 1.200 morti di Covid-19 e quasi 56 mila contagi mentre dall’inizio della pandemia le vittime sono 194 mila ed i contagi 7,6 milioni.