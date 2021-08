Covid: Polizia chiude un’altra discoteca a Roveredo

Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto la chiusura per 5 giorni di un locale di Roveredo in Piano in quanto all’interno si stavano svolgendo attività da discoteca, al momento vietate. Si tratta dello stesso piccolo comune dove ieri lo stesso Questore ha disposto la chiusura di un’altra discoteca dove si è sviluppato un focolaio alcuni giorni fa.

Attorno alle 23 di ieri, gli agenti di Polizia, in un’area aperta e recintata, hanno individuato circa 150 persone sedute ai tavoli e una ventina di queste erano intente a ballare, a distanza ravvicinata e senza dispositivi di protezione, davanti a un palco rialzato, dove era stata collocata una postazione con dj dalla quale veniva diffusa musica ad alto volume.

All’interno del locale c’erano anche una decina di ragazze in body che si aggiravano tra i tavoli, mentre alcune erano sulla pedana intente a ballare. Alla vista dei poliziotti, si sono allontanate precipitosamente.

riscontrata la violazione della normativa anticovid, il locale è stato chiuso per 5 giorni e il titolare sanzionato.