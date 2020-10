Covid: ospedale Marino, riprendono prenotazione visite

“Stanno tutti bene i pazienti positivi ricoverati nel reparto di Chirurgia della mano del Marino. Le loro condizioni di salute sono continuamente monitorate e tenute sotto controllo”. A comunicare lo stato di salute dei pazienti che qualche giorno fa sono stati sottoposti al tampone per il test del coronavirus è stato il referente per la direzione medica dell’ospedale Marino di ATS Sardegna.

L’attività chirurgica ortopedica sui pazienti positivi al Covid-19 verrà svolta regolarmente nella sala chirurgica Covid dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari, mentre l’attività sui pazienti negativi, ricoverati nei reparti di Traumatologia e Clinica Ortopedica del Marino, riprenderà regolarmente da mercoledì 21 ottobre.

Inoltre – riferisce sempre la direzione sanitaria del PO Marino – “le attività del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Marino di ATS ASSL Cagliari continuano regolarmente, come pure tutte le visite ambulatoriali di controllo effettuate nell’ospedale”.

Da mercoledì 21 ottobre riprenderà regolarmente anche l’attività di prenotazione delle prime visite tramite CUP da effettuarsi presso il nosocomio cagliaritano.