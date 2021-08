Covid: nuovo picco nelle Marche, 165 positivi, 27 ricoveri

Nuovo picco di contagi nelle Marche, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 165 positivi al covid. Il tasso di incidenza supera i 50 casi positivi (52,48) su 100mila abitanti per la prima volta dopo la fine della terza ondata pandemica.

I ricoverati sono 27 (+1 su ieri) , di cui 5 in terapia intensiva. Non ci sono stati nuovi decessi e il totale resta fermo a 3.039. Secondo i dati del Servizio Salute della Regione Marche sono stati analizzati complessivamente 2.981 tamponi: 1.792 nel percorso diagnostico screening (positività 9,2%) e 1.189 guariti. Cinquanta i contagi registrati nella provincia di Ancona, 45 in quella di Fermo, 28 in quella di Pesaro Urbino, 24 in quella di Macerata, 6 in quella di Ascoli Piceno, 12 fuori regione. I 165 nuovi casi comprendono 29 soggetti sintomatici, 44 contatti stretti di caso positivo, 43 contatti domestici, 8 contatti in ambiente di vita/socialità, 3 contatti in setting lavorativo, 3 casi extra regione, mentre per 35 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Su 27 ricoverati, non ci sono variazioni per i pazienti in terapia intensiva (5), e in semi intensiva (2), mentre quelli in reparti non intensivi sono 20 (+1). Nell’ultima giornata c’è stato un dimesso, tre le persone in osservazione nei pronto soccorso, 3 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 1.979 (+118 su ieri), di cui 1.952 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono invece 3.632 (+34).

I dimessi/guariti salgono a 100.544 dall’inizio della pandemia.