Covid: Marche; ricoveri di nuovo in calo, -5 in 24ore (187)

Torna a scendere il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -5 in 24ore e i degenti ora sono 187.

Ci sono 17 persone in Terapia intensiva (-2), 44 in Semintensiva (+3), 126 nei reparti non intensivi (-6); 22 i dimessi da strutture ospedaliere.

Le percentuali di occupazione Covid dei reparti, comunica la Regione, scendono al 6,6% in Intensiva e al 16,6% in Area medica. Nell’ultima giornata 2.213 positivi e incidenza in lieve aumento a 659,38. Cinque i deceduti in un giorno con il totale di vittime nella regione che raggiunge quota 3.624.

Nelle ultime 24ore si sono registrati i decessi di due uomini dell’Ascolano (un 81enne di San Benedetto del Tronto e un 89enne di Grottammare) e di tre uomini nel Fermano (un 83enne di Montottone, un 90enne di Montegranaro e un 91enne di Porto Sant’Elpidio).

Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) scende a 14.352 (-94) e gli isolamenti domiciliari salgono a 16.366 (+103) mentre i guariti/dimessi salgono a 320.908 (+2.302).