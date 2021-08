Covid: Marche, 217 positivi e +1 ricoverato (51) in 24ore

Ancora sopra i 200 casi (217) di positività al coronavirus nell’ultima giornata nelle Marche e incidenza su 100mila abitanti a 73,66: il numero più alto in provincia di Pesaro Urbino (89), seguita da Macerata (42), Fermo (35), Ancona (24) e Ascoli Piceno (15); 12 casi da fuori regione. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.

Un ricovero in più per Covid-19 (ora sono 51) in 24ore e un nuovo decesso che porta il totale provvisorio nelle Marche a 3.041 (si tratta di un 90enne di Tolentino deceduto a Macerata).

Sul fronte ospedaliero si registrano un paziente in più in terapia intensiva (5), uno in più in semintensiva (8) e un degente in meno nei reparti non intensivi (38). Due i dimessi nell’ultima giornata. I positivi in isolamento crescono ancora a 2.538 (+140), il totale di contagiati (isolati e ricoverati) sale a 2.589 (+141) e le quarantene a 3.916 (+92) mentre i guariti/dimessi sono 100.873 (+75).

Quanto ai positivi, nell’ultima giornata eseguiti 2.809 test: 1.555 nel percorso diagnosi, 489 test rapidi (20 positivi) e 1.254 percorso guariti. Tra i 217 nuovi contagi ci sono 34 persone con sintomi; i casi comprendono 61 contatti stretti e 56 in ambito domestico, 11 in ambiente di vita o socialità e tre in setting lavorativo.