Covid: lieve aumento degli ospedalizzati, anche al Gaslini

Cresce il numero degli ospedalizzati per covid in Liguria.

I ricoverati sono 738, 7 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore i ricoveri sono aumentati anche per i pazienti in età pediatrica: al Gaslini sono 2 in più per un totale di 18. Tra i ricoverati 41 sono in terapia intensiva (1 al Gaslini), in calo rispetto ai 44 di ieri. Di questi 31 non sono vaccinati). Ci sono stati 4 decessi, tutti uomini: avevano un’età tra 78 e i 90 anni. Da inizio pandemia i morti sono 4728.

Ci sono quasi 40 mila persone a casa tra malattia e quarantena: sono 39578 di cui 27241, 1128 più di ieri, in isolamento domiciliare, e 12337 in sorveglianza attiva, erano 12446.

I nuovi positivi sono 4393, emersi da 22684 tamponi (4001 molecolari, 18683 test antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 19,36%. I guariti sono 3219. Complessivamente i positivi in regione sono 53277, 1170 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono 2024 nell’area di Genova, 877 nel Savonese, area della regione dove da giorni pare che il virus circoli maggiormente, 632 nello Spezzino, 489 nel Tigullio, 357 nell’Imperiese e 14 positivi non sono residenti in regione.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 6793 vaccinazioni: 730 prime dosi, 184 seconde dosi e 5878 dosi booster