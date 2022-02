Covid: la Germania inizia il vaccino Novavax in settimana

Questa settimana la Germania offrirà alla sua popolazione un nuovo vaccino contro il Covid-19 a base di proteine ;;paragonabile ai tradizionali vaccini antinfluenzali, nella speranza di persuadere una consistente minoranza che rimane scettica sulla nuova tecnologia mRNA utilizzata nei vaccini più comunemente usati.

Lo scrive il Guardian.

Circa 1,4 milioni di dosi del vaccino Nuvaxovid, sviluppato dalla società biotecnologica statunitense Novavax arriveranno in Germania questa settimana, ha confermato il ministro della Salute del Paese, Karl Lauterbach. Un altro milione di dosi arriverà la settimana successiva. L’ordine totale del governo tedesco per l’anno 2022 è pari a 34 milioni di dosi.

Il Guardian ricorda che finora il prodotto Novavax è stato utilizzato in Indonesia e nelle Filippine, sebbene lo scorso dicembre sia stato consentito l’uso nell’Unione europea. È ancora in attesa di autorizzazione negli Stati Uniti, poiché persistono alcune preoccupazioni sulla capacità produttiva dell’azienda.