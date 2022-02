Covid, ingresso senza test in Tunisia per i vaccinati

A partire dal 15 febbraio i viaggiatori che hanno completato il ciclo di vaccinazione potranno entrare in Tunisia senza più l’obbligo di presentare alcun test covid-19 negativo, ma mostrando un certificato comprovante il completamento della vaccinazione.

Lo hanno annunciato le autorità tunisine dopo una riunione di governo incentrata sullo sviluppo della situazione pandemica nel Paese e in conformità con le raccomandazioni del comitato scientifico.

I non vaccinati o quelli che non hanno ancora concluso il ciclo di vaccinazione, di età superiore ai 6 anni, sono tenuti invece a presentare un test Pcr negativo. Saranno effettuati a campione test rapidi covid-19 all’arrivo in Tunisia: i viaggiatori completamente vaccinati che risultino positivi devono osservare un periodo di autoisolamento di 5 giorni e, in caso di sintomi, di 7 giorni.