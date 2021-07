Covid: in Toscana altri 4 decessi

In Toscana sono 244.274 i casi di positività al Coronavirus, 37 in più rispetto a ieri. I nuovi casi, età media 34 anni, sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Eseguiti 6.705 tamponi molecolari e 6.219 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.813 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui lo 0,8% è risultato positivo. Si registrano purtroppo altri 4 decessi – 3 uomini e una donna con un’età media di 85,3 anni – che portano il totale a 6.868. Sempre in calo i ricoveri: sono 114, 12 in meno rispetto a ieri, di cui 24 in terapia intensiva, 4 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.596 (96,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.810, -8,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.696 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (150 in meno rispetto a ieri, meno 8,1%). Sono 8.989 (415 in meno rispetto a ieri, meno 4,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze conta 17 casi in più rispetto a ieri, Prato 1, Pistoia 2, Massa Carrara 2, Lucca 2, Pisa 2, Livorno nessun altro contagio, Arezzo 2, Siena 5, Grosseto 4.