Covid: in Liguria altri 380 contagi, 5 morti

L’epidemia da Covid in Liguria vede 380 nuovi contagi e un aumento complessivo dei casi positivi di 106 unità, con un’incidenza dei nuovi casi del 7,3% sui test effettuati, 3.401 tamponi molecolari e 1.772 test antigenici.

Sono 5 le vittime della pandemia oggi in regione, di età compresa tra gli 84 e i 91 anni.

Il conto delle persone ricoverate si riduce invece di 5 a 645 ospedalizzati, 59 dei quali sono in terapia intensiva.

Le vaccinazioni effettuate a questo pomeriggio sono 212.577, pari al 71% dei vaccini consegnati. Tra i vaccini del tipo mRna ne sono stati fatti 194.639 (903 nelle ultime 24 ore), e 72.203 hanno già ricevuto la seconda dose. Tra i vaccini AstraZeneca ne sono stati fatti 17.938, 76 dei quali nelle ultime 24 ore.

A livello territoriale, i nuovi contagi sono soprattutto su Genova (167), Savona (84), Imperia (77), Chiavari (34) e La Spezia (16). Due non sono residenti in Liguria.