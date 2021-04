Covid: in Liguria 225 nuovi positivi, altre 7 vittime

L’epidemia di covd-19 vede oggi altri 225 contagi in Liguria, con 7 nuovi decessi, di persone tra i 60 e i 93 anni di età. Si riduce ancora il totale dei positivi, sono ora 6.132 e in calo di 57 dalla vigilia.

Mentre scende sotto la soglia psicologica delle 600 unità il numero degli ospedalizzati: sono 596, cinque in meno della viglia, anche se in terapia intensiva restano 72 malati, dato invariato rispetto alla vigilia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Liguria, sulla base del flusso dati tra l’agenzia regionale Alisa e il ministero della Salute.

I nuovi 225 positivi sono emersi dopo 3.142 tamponi molecolari e 1.663 testi antigenici rapidi, e corrispondono a un’incidenza sui 4.805 test del 4,7%. I vaccini somministrati hanno raggiunto le 545.765 unità, pari al 93% di quanto consegnato. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.735 vaccinazioni utilizzando vaccini del tipo mRna come Biontech-Pfizer o Moderna e 743 con AstraZeneca. In regione Liguria 156.262 persone hanno completato il ciclo ricevendo anche la seconda dose di vaccino (156.243 con vaccino mRna, 19 con AstraZeneca).

Rispetto alla residenza dei nuovi positivi sono sulla Asl di Imperia 35, Savona 53, Genova 86, Chiavari 22, Savona 22 e La Spezia 28. Un nuovo positivo non ha residenza in Liguria.