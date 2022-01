Covid: in India quasi 250 mila nuovi positivi in un giorno

Sono 247 mila i nuovi positivi al Covid-19 registrati ieri in India, con un salto del 27 per cento in più rispetto ai dati del giorno precedente.

I casi della variante Omicron sono 5.500.

Sempre secondo il bollettino del ministero alla Salute, il tasso di positività giornaliero è del 13,11 per cento.

Il governo informa inoltre che, allo stato attuale, anche se il virus si sta diffondendo con estrema rapidità, il numero delle ospedalizzazioni è ancora basso.