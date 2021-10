Covid: in crescita casi Calabria +197, tasso positività 5,2%

Sono in aumento i contagi da Covid 19 in Calabria dove si è registrata anche una vittima, con il totale che sale a 1.447.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 197 nuovi casi contro i 174 di ieri, con un numero di tamponi fatti sostanzialmente uguale.

Il tasso di positività sale così al 5,2% dal 4,47 di ieri. In crescita, nel saldo tra ingressi e uscite, anche i ricoverati in area medica (+4, 95) mentre scendono di uno quelli in terapia intensiva (4). I casi attivi sono 2.997 (+66), gli isolati a domicilio 2.898 (+63) e i nuovi guariti 130. Ad oggi sono stati fatti 1.292.143 tamponi con 87.205. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 80 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11484 (11327 guariti, 157 deceduti). Cosenza: casi attivi 1169 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1140 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26950 (26295 guariti, 655 deceduti).

Crotone: casi attivi 239 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8351 (8236 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 904 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 857 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29730 (29322 guariti, 408 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 443 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 436 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6462 (6359 guariti, 103 deceduti).