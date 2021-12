Covid: in Basilicata 262 positivi su 2.170 tamponi esaminati

Sono 262 i tamponi risultati positivi, in Basilicata, nelle ultime 24 ore, sui 2.170 esaminati: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, aggiungendo che sono 42 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera, dove le terapie intensive covid continuano a rimanere vuote.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.490.

Ieri “sono state effettuate 3.368 vaccinazioni. Sono 443.416 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento) e 411.312 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,3 per cento) e 136.494 quelli che hanno ricevuto la terza dose (24,7 per cento)”.