Covid, Francia sconsiglia i viaggi in Spagna e Portogallo

Il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, sconsiglia di prenotare le vacanze estive in Spagna o Portogallo, a causa della situazione legata al coronavirus. “Quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze, evitate, evitiamo il Portogallo, la Spagna, tra le vostre destinazioni (…) Meglio restare in Francia o andare in altri Paesi””, ha dichiarato ai microfoni di France 2, aggiungendo che alcuni Paesi hanno “troppo aperto le porte”, con l’obiettivo di beneficiare della stagione turistica.

Beaune ha tenuto a trasmettere un “messaggio di prudenza”, in particolare, ai viaggiatori estivi. “In modo generale, la pandemia non è finita”, ha proseguito in un contesto in cui aumentano i timori, in particolare, legati alla variante Delta del coronavirus. Parlando sempre di Spagna e Portogallo, Beaune non ha escluso l’adozione di “misure rafforzate” nei confronti di questi due Paesi nei prossimi giorni se le contaminazioni dovessero continuare ad aumentare.

Arriva l’atteso alleggerimento delle misure precauzionali anti Covid per chi viaggia fra il Regno Unito e oltre 100 Paesi inclusi tuttora nella lista arancione: incluse l’Italia, il resto delle nazioni Ue o gli Usa.

Grant Shapps, ministro dei Trasporti del governo di Boris Johnson, ha annunciato oggi formalmente alla Camera dei Comuni che dal 19 luglio non sarà più richiesta alcuna quarantena cautelare per le persone residenti nel Regno, purché doppiamente vaccinate, che tornino sull’isola da questi Paesi. Immediata la reazione positiva dei vertici di British Airways, EasyJet e altri grandi vettori aerei.